أبراج يوم الأحد 2018/11/11 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 11/11: نشيط،حيوي، خيالي تجذبك قصص معارك والرحلات، واثق بمواهبك وقدراتك،متوازن، منظم لوقتك، محب للتنقل والسفر والإطلاع، سنة تحمل زواج مستقر للبعض، تغيير مهنة للبعض، تغيير سكن و اكتشاف أسرار وسفر للبعض،إيجاد حلول لمشاكلك وتراجع في أعمالك للبعض، اهتمام على صعيد أمور صحية للبعض.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تدخل تحسين على عملك وتنجح بإثبات جدارتك وتنال رضا المسؤولين عنك حافظ على هدوئك وتجنب اثارة الفتن لا تستسلم ولا ترتكب أخطاء بتعامل مع الغرباء.

برج الثور: تسمع خبر يسعدك من بعيد تستعيد حماستك تنطلق بتنفيذ فكرة جديدة تشكل محطة انطلاق مهمة الك فترة ديناميكية استغل الفرص.

برج الجوزاء :فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض الأوضاع لصالحك شرط فاوض بليونة ودبلوماسية قدم تنازلات وصحح أخطاء تقبل آراء الآخرين بدون تحفظ للبعض تحصل على مال من بنك أو استرداد ديون.

برج السرطان : ينصب تفكيرك على تدعيم شراكتك حافظ على هدوء اعصابك ونبرة صوتك لا تعرض لقاءاتك للفشل الخصم أقوى منك لذلك تجنب الخلافات كليا.

برج الأسد: تنجز ما بوسعك من عمل متراكم نظم جدول أعمالك تعيد ترتيب أوضاعك وتتحسن أحوالك انتبه على صحتك وغذائك واطلب المساعدة.

برج العذراء:تشعر بالسعادة والفرح فرصة مناسبة لتحقق إنجاز على الصعيد العاطفي، تحرك وتجنب مخاوفك ولا تتهرب، الحظ إلى جانبك للبعض تسمع خبر مادي أو معنوي.

برج الميزان:ترغب بإدخال تعديل على السكن تمد يد العون والمساعدة لأفراد عائلتك تجد حلول لمسائل عائلية أو شخصية لا تتذمر.

برج العقرب :تنشط بدراسة وسفر واتصالات أو نزهة قصيرة تعزز علاقتك مع المقربين أخ أو جار تعبر عن رأيك وتقوم بمفاوضات تتميز بالقدرة على إيجاد الحلول بسرعة وذكاء تجري مقابلات مهمة.

برج القوس: تهتم بضبط ميزانيتك فرصة متاحة لتحصل على مال من عمل إضافي معنوياتك تتحسن تطمئن وتختفي هواجسك توظف اموالك وتحصل على أرباح من عمل مع أجانب وللبعض هدايا.

برج الجدي: القمر ببرجك يمنحك نشاط وحيوية خطواتك جيدة تستعيد حماستك تنطلق بتنفيذ الخطط تزدهر أعمالك ولقاءاتك تتلقى مفاجأة سعيدة ينجذب الجنس الآخر الك.

برج الدلو: تشعر بالتعب وعدم راحة أنجز ما بوسعك من عمل تعاني من تراجع في الأرباح تجنب مغامرات ولا تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ انتبه على صحتك.

برج الحوت : تنشط اجتماعيا تلتقي مع الأصدقاء تحقق أمنية بمساعدة صديق فترة مميزة للتعاون تعطي رأيك وتحصل على موقع مهم تفاعل مع المسؤولين وزملاء تلبي دعوات وتتعرف على وجوه جديدة