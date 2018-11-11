الوزير الغربي: ارتفاع الاسعار غير مسموح.. والاساءة للمواطن عمل لن نغفر له!

جهينة نيوز

اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي خلال اجتماع استثنائي مع مدراء التموين والمدراء العامين ورؤوساء الدوائر في المحافظات السورية اليوم السبت ضرورة تشديد الرقابة التموينية على الاسواق ومنع ظاهرة انتشار البضائع المهربة والمجهولة المصدر وإجتثاث الظواهر المسيئة من بعض عناصر حماية المستهلك تجاه المواطنين والتجار.

واشار الوزير الغربي الى ان العقوبة ستشمل المدير ورئيس الدائرة ومراقب التموين في حال الاساءة او التهاون بالعمل وسيتم اعفاءهم من مهامهم.

واضاف أن ارتفاع الاسعار تحت اي ذريعة امر غير مقبول مشددا على ضبط مخصصات الدقيق للافران بحيث كل كيس طحين يقدم سيخبز حصرا ولن يسمح باستخدامه الا للغاية المخصصة لها ووجه جميع مؤسسات الوزارة للتعاون مع بعضها البعض كفريق واحد لانجاح عمل الوزارة.

واوضح الوزير الغربي أن تركيب العدادات في المخابز غدا واقعا حقيقيا لايمكن استعمال الغش فيه والبداية من ابن النفيس لضبط عملية الانتاج ومنع تهريب الدقيق.

وختم الوزير اللقاء بالقول: العمل الرقابي فن واخلاق وليس عمل عصابات وواجبنا ان نعمل لاجل المواطن ولن نتهاون بعد اليوم مع اي مسيء ومقصر.