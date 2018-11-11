أرقام قياسية من المخدرات يحاول المهربون إدخالها الى إيران

السبت, 10 تشرين الثاني 2018 الساعة 22:35 | سياسة, عالمي

أرقام قياسية من المخدرات يحاول المهربون إدخالها الى إيران

جهينة نيوز:

اعلن مساعد امين لجنة مكافحة المخدرات في ايران اسد الله هادي نجاد عن كشف وضبط أكثر من 10 أطنان من المخدرات خلال اسبوع في البلاد.

وقال اسد الله هادي نجاد، ان إجمالي المخدرات التي اكتشفت وضبطت منذ 30 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي ولمدة اسبوع بلغت 10 آلاف و 118 كيلوغراما وهو مايدلل على انخفاض بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من الاسبوع الذي سبقه حيث بلغت 15 الفا و 181 كيلوغراما.

واضاف، ان اسباب خفض كشف وضبط المخدرات خلال الاشهر السبعة الماضية في محافظتي سيستان وبلوشستان و كرمان /جنوب شرق ايران/ تعود الى خفض نقلها عبر الطرق البرية وزيادة نقلها عبر البحر.

وتابع: ان الافيون يشكل الجزء الكبر من المخدرات المضبوطة حيث بلغ 7898 كيلوغراما وهو مايشكل نسبة 78 بالمئة


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