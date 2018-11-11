شاهد الجنود السودانيين الأسرى خلال قطع إمدادات قوى العدوان في اليمن

السبت, 10 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:45 | سياسة, عربي

شاهد الجنود السودانيين الأسرى خلال قطع إمدادات قوى العدوان في اليمن

جهينة نيوز

أعلن الجيش اليمني و اللجان الشعبية في اليمن عن قطع خطوط إمداد قوى العدوان في الساحل الغربي من اربع محاور, و اليوم عرض الاعلام الحربي اليمني صور و مشاهد من تلك العمليات و ظهر في المشاهد الكثير المدرعات المحترقة و الجثث و من بين المشاهد ظهر جنود سودانيين تم قتل و أسر بعضهم و أدناه بعض صور الأسرى.

و كان الجيش اليمني كشف اليوم عن مقتل عشر قادة لقوات التحالف و أكثر من 180 جندي و و 21 مدرعه خلال العمليات التي جرت مؤخراً و ذلك بعد أن تم إستدراج الغزاة الى حقل مزرع بالعبوات الناسفة و الألغام.

و أفادت مصادر يمنية عن أن قوى العدوان دفعت بحشود كبيرة لإعادة فتح خطوط الإمداد و لكنها فشلت.


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