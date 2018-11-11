الطائرات المسيرة التي كانت تأتي من تركيا أصبحت تستهدفها – صور

السبت, 10 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:41 | سياسة, عالمي

الطائرات المسيرة التي كانت تأتي من تركيا أصبحت تستهدفها – صور

جهينة نيوز

لطالما حذرت روسيا من مغبة إنتشار الطائرات المسيرة بشكل عشوائي و لكن من الواضح أن التحذيرات الروسية لم تأخذ آذان صاغية في الغرب حتى بدأت مؤخراً تستهدف دول في الناتو و بالتحديد تركيا التي كانت المعبر لتلك الطائرات الى سورية و العراق.

و قالت وسائل إعلام تركية نقلاً عن الجيش التركي أن سبع طائرات مسيرة تابعه لحزب العمال الكردستاني هاجمت مواقع الجيش التركي و ذلك في ذكرة وفاة مؤسس تركيا الحديث أتاتورك.

فيما لم تشير المصادر الى حجم الخسائر و لكن تم عرض صور لطائرتين تمكنت القوات التركية من إسقاطهما من بين الطائرات السبع, و فيما يلي الصور التي تناقلتها وسائل الاعلام التركية.


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