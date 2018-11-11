عملية تحرير مخطوفي السويداء تكشف عن مضادات جوية مصدرها قطر بحوزة داعش

السبت, 10 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:39 | شؤون محلية, أخبار محلية

عملية تحرير مخطوفي السويداء تكشف عن مضادات جوية مصدرها قطر بحوزة داعش

جهينة نيوز

أفادت مصادر لجهينة نيوز أن صورة تم العثور عليها في الهاتف الجوال لأحد قتلى داعش خلال عملية تحرير مخطوفي السويداء يظهر فيها الارهابي و هو يحمل صاروخ محمول للدفاع الجوي صيني الصنع طراز اف ان-6 مصدره مشيخة قطر.

و خلال تفتيش ممتلكات الإرهابيين تم العثور على الصورة في أحد هواتف الإرهابيين و يظهر الارهابي في الصورة و هو يحمل صاروخ دفاع جوي محمول على الكتف, و كانت تقارير إعلامية سابقة قالت أن مشيخة قطر زودت الإرهابيين المعتدلين بصواريخ محمولة على الكتف و لكن الصورة تكشف ان الصواريخ بيد داعش.

و يذكر أن شركة تويوتا اليابانية كشف قبل سنوات أن مصدر سيارات داعش التي كانت تظهر في أفلامه الدعائية و عددها يقدر بالآلاف تم توريدها الى كل من السعودية و قطر و الامارات و الاردن و إنتهى بها المطاف بيد داعش يعتقد انه تم نقلها عبر كردستان العراق و الاردن و تركيا الى داعش.


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