ماقصة الفتى اللبناني مارك أبو ديب الذي اشاد به السيد نصرالله؟

جهينة نيوز

اشاد السيد نصر الله بالمناذج المشرفة من تونس الى لبنان التي تواجه التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وتحدث السيد نصر الله عن الموقف المشرف للفتى اللبناني مارك أبو ديب الذي يشارك في مسابقة عالمية في اسبانيا في الشطرنج، قائلا ان "الفتى اللبناني المسيحي، اشترط بأنّه لا يلعب مع الإسرائيلي لأنّ هذا عدو، هنا الأمل بهؤلاء الشباب وليس في الحكام الّذين هم منبطحين منذ زمن؛ وسقوط أوراق التوت أمام الشعوب العربية أمر مهمّ".

وبين السيد نصر الله أن "في إيران، الرياضيون الإيرانيون يصلون إلى المباريات النهائية لكن ينسحبون عندما يكون المنافس إسرائيليا"، داعيا كل الشرفاء إلى "خوض هذه المعركة لأنها معركة حقيقية وأساسية"، لافتا إلى أن "بالنسبة على إيران، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول صراحة إن أحد أهداف العقوبات عليها هو وقف دعمها لحركة المقاومة في المنطقة وتغير موقفها من القضية الفلسطينية، لكن إيران لم تفعل كما تفعل الأنظمة العربية".

وقال سماحته أن "أمام موجات التطبيع لا بد أن نقف بكل فخر أمام أهلنا في الجولان السوري المحتل، الذين يرفضون التطبيع والخضوع ويرفضون تحويل الجولان إلى منطقة إسرائيلية"، مضيفا ان "العدو الإسرائيلي نفسه اعترف أن أهل الجولان أفشلوا الإنتخابات البلدية والمحلية.