وكالة اسبانية تكشف سرا عسكريا بين تل أبيب والرياض

جهينة نيوز

كشف موقع وكالة أنباء إسبانية قريب من المخابرات الإسبانية، النقاب عن بيع كيان الاحتلال الاسرائيلي 500 دبابة "ميركافا" للجيش السعودي، في أول صفقة سلاح بين البلدين.

ووفقاً للموقع الذي نشر الخبر، وأكدته القناة العاشرة بشكل غير مباشر، فإن الجيش السعودي اشترى 500 دبابة "ميركافا" الإسرائيلية، بواسطة شركة وسيطة إسبانية، على أساس أن الدبابات هي لإسبانيا.

وأوضح الموقع، أن محمد بن سلمان دفع ثمن الدبابات نقداً، وسيتم نقل الدبابات عبر البحرية الإسبانية إلى السعودية على مدى 6 أشهر، مع طاقم "إسرائيلي" من ضباط مدرعات "إسرائيليين" لتدريب الجيش السعودي على دبابات "الميركافا" وذخائرها وصواريخها وكيفية قتالها.

وفي نفس السياق، أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن الجيش السعودي يريد بناء فرقة مدرعات من الدبابات الثقيلة، بحجم 1500 دبابة.

وأشارت إلى أن الاختيار وقع على الدبابات الإسرائيلية "ميركافا"، حيث سيتم شراؤها مع ناقلات صواريخ مضادة للدروع يصل مداها إلى 8 كلم، وتراقب وتضرب أي هدف بري يكون في وجهها.

وتفيد هذه الاخبار بان الكيان الاسرايلي والسعودية يخططان الى اشعال فتنة و توترات اكثر في المنطقة التي لاتزال تعاني من ويلات و مجازر تحالف العدوان السعودي الاميركي الصهيوني الاماراتي على اليمن.