الكشف عن تفاصيل إستشهاد طفلين من مختطفي السويداء

جهينة نيوز

أفادت مصادر ميدانية أن جماعة داعش الإرهابية قامت بإعدام طفلين سوريين عندما إعترضتها قوات الجيش السوري، وهي تنقل مدنيين كانت قد إختطفتهم من مدينة السويداء السورية إلى خارج المدينة، الأمر الذي ادى الى تريث الجيش في مواصلة العملية،ودخول القناصة على الخط لمعالجة الموقف.

وقد اكدت المصادر الميدانية لمراسل اسبوتنيك ان الجيش السوري وبعد إعتراضه رتل الإرهابيين المكون من عدة شاحنات وسيارات دفع رباعي في شمال شرق تدمر، تفاجأ بقيام الإرهابيين من إخلاء سبيل طفلين احدهم في الثامنة والآخر في الثالثة عشرة من العمر، لكن سرعان ما اطلق النار عليهم ليرديهم على الفور قتلى وسط المعركة، ما أثبت للجيش أن الرتل يصطحب رهائن، ويجب عدم الاستمرار بالمواجهة المباشرة.

وبعد معالجة الموقف من قبل قناصة الجيش السوري أفضت التحقيقات الأولية، إلى اكتشاف هوية الرهائن، حيث تبين أنهم تم خطفهم من السويداء، وان جماعة داعش الإرهابية كانت تنقلهم من منطقة تلول الصفا، إلى وجهة اخرى لايعرفونها. وبعد مرور اكثر من 100 يوم تمكن الجيش السوري من تحرير كل أهالي قرية شبكي في ريف السويداء الشرقي التي كانت جماعة داعش سيطرت عليها في الخامس والعشرين من تموز الماضي، كما نفذ الجيش السوري، عصر الخميس الماضي، عملية نوعية في منطقة حميمة شمال شرق تدمر أفضت إلى تحرير المختطفين الـ 19 من نساء وأطفال، من قبضة الجماعة التكفيرية