واشنطن ستوقف تزويد طائرات العدوان على اليمن بالوقود

جهينة نيوز

بعد نحو اربعة اعوام من مشاركة الولايات المتحدة بتزويد طيران العدوان السعودي في اليمن بالوقود اخيرا ينتهي جانبا من أحد أكثر أوجه المساعدة الأمريكية المثيرة للخلاف في حرب اليمن.

السعودية وفي بيان قالت انها تمكنت مؤخرا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوا بشكل مستقل وفي ضوء ذلك طلبت من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جوا في العمليات الجارية في اليمن.

لكن سبق قرار السعودية اعلان مسؤولين أمريكيين بإن الولايات المتحدة قد توقف إعادة تزويد الوقود لطائرات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

كما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ان القرار السعودي اتخذ بالتشاور مع الحكومة الأمريكية.

الخطوة تاتي في وقت يشهد غضبا دوليا بسبب ارتفاع حصيلة ضحايا المدنيين وتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي اضافة الى تهديد نواب ديمقراطيين وجمهوريين باتخاذ إجراء في الكونغرس الأسبوع المقبل بشأن عمليات إعادة التزود بالوقود.

ولطالما تساءل منتقدون لحملة السعودية، بمن فيهم الديمقراطيون الذين حصلوا على الأغلبية بمجلس النواب بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من مليوني شخص وأدت إلى مجاعة في اليمن.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي تيد ليو وهو ديمقراطي من كاليفورنيا انه قد طلب بوقف تزويد الطائرات السعودية لثلاث سنوات مؤكدا ان على واشنطن ان لا تدعم جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن.

المواقف المعارضة للدور الاميركي في العدوان على اليمن لم تقتصر على الديمقراطيين حيث اكد السناتور الجمهوري تود يانج انه ما لم تتخذ إدارة ترامب خطوات فورية بشان العدوان على اليمن فالكونغرس سيعمل على اتخاذ اجراءات إضافية.