ماكرون: لا ينبغي أن يكون أمن أوروبا بيد واشنطن وحدها

السبت, 10 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:17 | سياسة, عالمي

ماكرون: لا ينبغي أن يكون أمن أوروبا بيد واشنطن وحدها

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ضرورة تعزيز أمن القارة الأوروبية، منتقدا حقيقة أن الضامن الوحيد لأمنها هو الولايات المتحدة فقط.

وقال ماكرون: "ليس من العدل أن يكون أمن أوروبا اليوم مضمونا فقط من قبل الولايات المتحدة.. ولهذا السبب أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من الإمكانيات الأوروبية، وللمزيد من الدفاع الأوروبي، بهدف تقاسم هذه المهمة"

وشدد الرئيس الفرنسي، على الحاجة لأم تزيد من حصتها في الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف: "أتفق مع الرئيس ترامب في أننا، نحن أيضا، بحاجة لأن نكون أكثر انخراطا في الإنفاق الدفاعي في الناتو، ولهذا السبب أعتقد أن مقترحاتي حول الدفاع الأوروبي تتوافق تماما مع هذا. وهذا يعني مشاركة أكبر من أوروبا في حلف شمال الأطلسي، والمزيد من الفرص التي تسمح لنا مشاركة العبء.. أفترض أن هذا عادل".

كما دعا ماكرون إلى زيادة الإنفاق على الدفاع الوطني، مشيرا إلى فرنسا كمثال، سبق لها تقديم خطة لزيادة ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب قوله.


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