مارادونا: بوكا جونيورز ملك الكؤوس

جهينة نيوز

صرح أسطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا، بأن فريقه السابق بوكا جونيورز هو الملك الوحيد للكؤوس، وذلك قبل ساعات من المواجهة النارية بين الفريق وريفر بليت في ذهاب نهائي ليبرتادوريس.

وقال مارادونا في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "نصف سكان البلد وزيادة فرد واحد، سوف يحتفلون بكأس جديد، نتمنى أن يكون النهائي دون عنف، ويمكن للأسرة أن تستمتع به، أتمنى أن تتم الاحتفالات دون تحطيم أي شيء".

واعترف مارادونا بقوة ريفر بليت، مضيفا: "لقد أصبح أقوى مع مدربه مارسيلو جاياردو، لكن البوكا هو البوكا، وقد وُجد ليلعب في النهائيات، وهو دائما خطير في مثل هذه المباريات".

وتحدث مارادونا عن غياب مدرب ريفر بليت، عن المباراة النهائية بسبب عقوبة الكونيمبول وقال: "أكثر ما يهم هنا هو ما يفعله اللاعبون في الملعب، لكن الواقع يخبرنا بأن الأداء يختلف عندما يكون المدرب بالقرب من اللاعبين في الملعب، ربما يكون هناك بعض التأثير بسبب غيابه".

واختتم مارادونا قائلا: "الملك الوحيد للكؤوس هو البوكا".

ويستضيف اليوم بوكا جونيورز غريمه التقليدي ريفر بليت، في ذهاب الدور النهائي لكأس ليبارتادوريس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب لابوموبونيرا، وستقام مباراة الإياب على ملعب المونيمونتال معقل ريفر بليت في الـ24 من الشهر الجاري.