العثور على إسرائيليين جنوب الاردن

جهينة نيوز:

أكدت متحدثة الحكومة الأردنية، أن 4 (مستعمرين) إسرائيليين تواصلوا اليوم مع أسرهم، ولا تزال المعلومات عن اثنين آخرين متضاربة، بعد الإعلان عن فقدان 3 مستعمرين خلال سيول الأردن أمس الجمعة.

وجاءت تصريحات الوزيرة الأردنية بعد معلومات عن انقطاع الاتصال بين مستعمرين إسرائيليين في الأردن وعائلاتهم، بعد أن فقدوا أمس الجمعة جراء السيول الجارفة التي تعرضت لها مناطق مختلفة جنوبي الأردن.

واستندت وسائل الإعلام التي تناقلت هذه الأنباء إلى بيان صدر عن وزارة داخلية كيان الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم، أفاد بأن 3 سياح "إسرائيليين" فقدوا في السيول التي اجتاحت مناطق مختلفة في الأردن، وأن قنصل كيان الإحتلال الإسرائيلي في عمان يتابع وضع المفقودين مع السلطات الأردنية.

وأسفرت السيول الجارفة التي شهدتها مناطق جنوب الأردن أمس الجمعة جراء الهطول الكثيف للأمطار عن مصرع 11 شخصا وفقدان عشرات آخرين