ترامب وماكرون: قضية خاشقجي فرصة لحل أزمة اليمن

جهينة نيوز:

أكد الرئيسان، الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يمكن أن تتيح فرصة لإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، بحسب وكالة "رويترز".

جاء هذا التصريح على لسان مصدر مسؤول في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس، حيث عقدت مباحثات بين ترامب وماكرون اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن ترامب أبلغ نظيره الفرنسي رفضه تعريض السعودية لأي هزة، فيما أجمع الطرفان على وجوب عدم السماح بأن تسبب قضية خاشقجي مزيدا من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة أن تكشف السعودية كامل الحقيقة عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول الشهر الماضي.

وقد تدخلت السعودية في الحرب اليمنية في مارس 2015 على رأس التحالف العسكري دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية.