لعنة الاحتراق تصل "آيفون- X"

جهينة نيوز:

تداول رواد بوابة "Reddit" الشهيرة على الإنترنت خبر احتراق أحد هواتف "آيفون- X" بيد صاحبته وإصابتها بحروق شديدة.

وقال الشخص الذي نشر الخبر لأول مرة على الموقع "إن الحادثة وقعت مع أخته عندما كانت تستلقي على سريرها وبجانبها هاتف آيفون- X موصول بالشاحن المخصص له، فما كان من الهاتف إلا أن احترق فجأة في المنطقة الموجودة بالقرب من منفذ الشحن الموجود فيه، وامتدت النيران لتصل إلى كابل الشاحن".

وأشار ناشر الخبر إلى أن الفتاة لم تتقدم بشكوى رسمية ضد آبل بعد، لكنها تنتظر الرد من الشركة التي وعدت بدورها بالتحقيق في أسباب الحادث.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي يحترق فيها هاتف من إصدار آبل، فقبل مدة تفاجأ أحد موظفي مراكز صيانة الهواتف في لاس فيغاس بانفجار هاتف "آيفون-8" كان بجانبه، واندلاع ألسنة اللهب منه.

لايف.رز