خنازير برشلونة تتسلل إلى شوارعها

جهينة نيوز:

ازدادت مؤخراً شكاوي الناس في برشلونة لمجلس المدينة بسبب الخنازير البرية التي تتسلل إلى شوارع المدينة من الغابات والتلال المجاورة.

وأكد المسؤولون في مجلس المدينة إنهم يبذلون قصارى جهدهم لحل المسألة ، وأشاروا أن إغلاق حاويات القمامة العامة في الشوارع ، والتزام الناس بعدم وضع طعام للقطط والكلاب في الشوارع يقلل من ظهور الحيوانات البرية التي كانت تتغذى أحياناً على هذه الأطعمة.

ويذكر أن الخطط التي وضعها مجلس المدينة في السنوات الأخيرة قللت من حالات ظهور الحيوانات البرية في المدينة من 667 حالة في 2017 إلى 369 حالة في 2018.