ظريف: الاوروبيون لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف موقف الاوروبيين حيال الاتفاق النووي، مؤكدا أن الاوروبيين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي.

واشار ظريف، في حوار اذاعي صباح اليوم السبت، الى عزلة اميركا على الصعيد العالمي ووصفها بالحكومة الباغية على القانون وتعمل على أساس منطق القوة.

وقال ان الاوروبيين والاميركيين لديهم وجهات نظر متطابقة حيال بعض السياسات ولم يخفوها الا انهما يختلفان بالتأكيد حول الاتفاق النووي ولايبدو انهما يلعبان دور الشرطي الجيد والسيئ.

ووصف القوة الاقتصادية الاميركية بأنها لافتة لذلك فان مواجهتها لاسيما في ظل الظروف التي تمتلك فيها الشركات القرارات النهائية في العلاقات الاقتصادية هو أمر يتسم بالصعوبة.

ولفت الى ان اوروبا تقف حاليا في مواجهة اكبر حليف لها في موقفها السياسي، موضحا: انه لذلك نلاحظ آثار عزلة اميركا بشكل واضح وهو ما أثار سخط ساستها.

واعتبر ان عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم تجاه ايران لحد الآن هو واقع ملموس الا ان ذلك لم يضر بنتائج الاتفاق النووي او السلام والامن الدوليين.

وعدّ ممارسات اميركا بمثابة انتهاك لمبادئ وأسس العلاقات الدولية، موضحا: لو اردنا تقييم تصرفاتها على اساس الموازين الدولية الصحيحة او غيرها فاننا سنصل الى نتيجة مفادها أن جميعها مغلوطة لان اميركا قامت بانتهاكها حيث انسحبت من اليونسكو ومعاهدة باريس ونفتا والباسفيك وهو مالايمكن الاستدلال عليه بأن جميع هذه الاتفاقات سيئة مايدلل على ان حكومة اميركا باغية على القوانين وتعمل وفق منطق القوة.

ونوه الى ان استخدام منطق القوة بشكل مفرط سيخلف تأثيرات سيئة، موضحا اننا لو ركزنا على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير ماليته ورد ترامب عليه فاننا نلاحظ ان استخدام اميركا للقوة العسكرية والاقتصادية بشكل مفرط ادى الى ان يركز العالم اهتمامه على عدم البقاء سجينا لسياسات اميركا ورهينة لها كما هو عليه الحال الآن.