تجمع جماهيري لأهلنا في الجولان احتفالا بتحرير المختطفين من أبناء السويداء

جهينة نيوز:

احتفل أهلنا في الجولان السوري المحتل بالعملية البطولية التي نفذتها مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرق تدمر وحررت خلالها جميع المختطفين من أبناء السويداء الذين اختطفهم إرهابيو “داعش”.

وجدد أهلنا في بيان أصدروه خلال وقفة احتفالية في ساحة مجدل شمس المحتلة مساء اليوم ثقتهم بالجيش العربي السوري حامي العرض والأرض الذي وعد بالتحرير ووفى وحقق الانتصار وأعاد البسمة إلى أبناء السويداء بتحرير جميع المختطفين.

وقال أهلنا في بيانهم: “كنا في الجولان المحتل شيوخا ورجالا ونساء في غاية القلق لمصير إخواتنا وأطفالنا حتى جاءت بشارة النصر بتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم سالمين”.

وختم أهلنا بيانهم بالدعاء بالرحمة لشهداء الوطن الأبرار والتمنيات بالشفاء العاجل لجرحانا البواسل.

ووصل المختطفون المحررون بعد منتصف الليلة الماضية إلى السويداء حيث وجهوا الشكر والتحية للجيش العربي السوري مؤكدين أن ثقتهم بالجيش لم تتزحزح وأنهم كانوا على يقين تام بأن الجيش قادم لتخليصهم من براثن إرهابيي “داعش”.

وكانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت في الـ 25 من تموز الماضي لهجمات إرهابية بالتزامن مع عمليات إرهابية انتحارية في مدينة السويداء تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وخطف عدد من المدنيين جلهم من النساء والأطفال.