متحف اللوفر يمنع دخول عارضة أزياء بملابس فاضحة ؟!

جهينة نيوز:

حُرمت عارضة أسترالية تدعى نيوزا ساييه، وتبلغ من العمر 25عامًا، من دخول متحف اللوفر الموجود في العاصمة الفرنسية بباريس، نتيجة لظهورها بملابس غير لائقة ومثيرة للإشمئزاز، فكانت ترتدي فستانًا شبكيًا قصيرًا، كاشفًا كل ملامح جسدها، بحسب ماذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان حارس الأمن هو من منع دخول " العارضة الأسترالية للمتحف واصفًا إياها بالبشاعة، طالبًا منها التستر على نفسها.

وشاركت الأسترالية ساييه ، التي تعتبرالأكثر شهرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لما تحققه من وصول عدد متابعيها لحوالى 231 ألف متابع، صوراً لها مرتدية الفستان نفسه على صفحتها على موقع "إنستغرام "قائلةً: "كان هذا بالتأكيد تحاملاً شخصيًا".

والجدير بالذكر ان موقع المتحف وضع بعض القواعد واللوائح المحظورة على السائحين الوافدين لزيارة المتحف أهمها حظرعلى الزوار ارتداء لباس البحر أو ملابس عارية أو حافية أو عارية الصدر.