معدلات الخصوبة العالمية تتراجع إلى النصف !

جهينة نيوز:

حذرت دراسة حديثة من تراجع الخصوبة العالمية بشكل عام إلى النصف، إذ إن معدلات الولادة تتراجع في البلدان الغنية فيما ترتفع بسرعة كبيرة في البلدان النامية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها يوم أمس مجلة "ذي لانست"، فقد تراجع معدل الخصوبة لدى كل امرأة في العالم من 4,7 في 1950 إلى 2,4 حاليا.

وتسجل 24 دولة تقع بشكل رئيسي في قارتي أوروبا وأميركا معدل خصوبة لا يكفي للإبقاء على تعدادها السكاني الحالي.

في المقابل، تسجل معدلات الخصوبة والولادات في إفريقيا وآسيا ارتفاعا بحسب هذه الدراسة التي أجراها معهد علم القياس والتقييم الصحي في جامعة واشنطن (آي إتش أم إي) وهي جمعية ممولة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وجمع المعهد أكثر من 8 آلاف بيان صحي لتحليل ارتفاع عدد سكان العالم من 2,6 مليار في 1950 إلى 7,6 مليارات العام الماضي.

وحلت قبرص في المرتبة الأخيرة بين بلدان العالم لناحية معدلات الخصوبة مع معدل خصوبة لا يتخطى طفلا واحدا لكل امرأة بحسب بيانات المعهد. في المقابل، تصدرت نساء مالي وتشاد وأفغانستان القائمة مع أكثر من ستة أطفال في المعدل وصولا إلى سبعة أطفال في النيجر.