احتيال على البطاقة الذكية في حماة والرقيب لايعلم..!؟

جهينة نيوز-حماة :مختار سلهب

ما زالت عمليات استخراج وتوزيع البطاقة الذكية في محافظة حماة مستمرة من بداية شهر ايار الماضي حتى الآن من خلال المراكز المعتمدة لهذه الغاية ووصل عدد البطاقات التي تم إصدارها إلى حوالي 100 ألف بطاقةحسب مدير مشروع البطاقة الذكية في حماة المهندس محمد باشوري الذي قال لجهينة نيوز، ان عدد المراكز المحدثة في حماة والمناطق بلغ 20 مركزا مؤقتا وقد وفرت أكثر من 250 فرصة عمل للشباب خريجي الجامعات والمعاهد والثانوية على ان يتم احداث مراكز دائمة مستقبلاً وحققت ارتياح لدى المواطنين بتوفير مادة البزين بالنسبة لبطاقات الآليات في غالبية محطات الوقود في المحافظة والريف وحدت من التلاعب والبيع تهريبا.

من جانب اخر شكا اصحاب وسائقي السيارات من تعامل العاملين في محطات الوقود والاحتيال بقطع كميات تعبئة مغايرة للواقع حسب الرسائل التي ترد على الجوال وهذا يعني استمرار التعدي على حق المواطن والرقيب غاذب ولا يمكن اثبات هذا الأمر الا بالمتابعة الميدانية حسب قول الشاكين ومنهم عبدالله الخضر وحسام يوسف ومعتز العلي وعدنان العمر.

كما زعم اصحاب محطات الوقود وخاصة في الريف انهم غير قادرين على تصريف البنزين المطبق حاليا على البطاقة لنقص عدد الآليات وتأخر مالكيها بالحصول على البطاقة وهذا يرتب عليهم ضياع وخسارة جراء التبخر وعدم القدرة على استجرار الحصة الشهرية.