السعودية والعراق تتفقان على العمل معا لتحقيق الإستقرار في أسواق النفط

جهينة نيوز

أعلنت وزارة النفط العراقية بأن العراق والسعودية أتفقتا على العمل معا لتحقيق الإستقرار في أسواق النفط، وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي قد وصل إلى بغداد صباح اليوم للتنسيق بين البلدين بشأن تصدير النفط. وذكرت مصادر إن وزير الطاقة السعودي سيبحث مع المسؤولين في بغداد خلال الزيارة التي تدوم يوما "وضع السوق النفطي في ضوء العقوبات الأمريكية على إيران". وأضافت المصادر أن الفالح سيبحث مع المسؤولين عن النفط في العراق التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بزيادة الطاقة الانتاجية ، باعتبارهما أكبر بلدين مصدرين للنفط في المنطقة.

وأعلن مسؤولون كبار بقطاع النفط في العراق الشهر الحالي أن العراق صدر 3 ملايين و566 الف برميل يومياً في المتوسط من حقوله النفطية الجنوبية منذ بداية يوليو الماضي. وكان المهندس الفالح قال، في تصريحات له الشهر الحالي ، إن وضع السوق النفطية مطمئن على الرغم من العقوبات على إيران، واشتداد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: د ب أ