شاهد ..أكبر شجرة زيتون في العالم في فلسطين المحتلة

السبت, 10 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:22 | منوعات, نافذة إلى العالم


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