أكثر من 1000 مهجر عاد إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين اليوم السبت عودة أكثر من 1100 مهجر إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد من أراضي دول أجنبية 1125 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك 578 من لبنان عبر معابر الزمراني ويابوس وتلكلخ، و547 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

وأشار البيان إلى أن 298 نازحا عادوا إلى مكان إقامتهم الدائمة في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم.

وأكدت الدفاع الروسية أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.