عون: سنجد حلا لتعقيدات تشكيل الحكومة!

جهينة نيوز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت إنه سيتم إيجاد حل لتعقيدات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية.

ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون قوله "لن نترك جهدا إلا وسنبذله في هذه المرحلة من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة. وهذا يتطلب شجاعة وصبرا لنصل إلى الخواتيم"، وفقا لرويترز.

وأضاف "وبالنتيجة فإننا سنجد الحل لأن الانتظار هو خسارة للوقت".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قال الأحد الماضي إن الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة "ليست سهلة"، مشيرا إلى أنه على خلاف مع حليفه "حزب الله" حول العقبة الوحيدة المتبقية.

وقال عون في مقابلة مع محطات التلفزة والإذاعة إن العراقيل التي "يتم اختلاقها ليست في مكانها وغير مبررة"، متحدثا عن أن مطلب السنة المدعومين من حزب الله "سبب تأخيرا وهذا التأخير هو نوع من التكتيك السياسي الذي يضرب استراتيجيتنا الكبيرة".

وأضاف عون: "النواب السنة المدعومين من "حزب الله" هم أفراد وليسوا كتلة، نحن نمثل الكتل ضمن معايير معينة، لقد تجمعوا أخيرا وطالبوا بتمثيلهم".

وأكد أن ما يهم اللبنانيين: أن يكون رئيس الحكومة قويا وليس إضعافه لأن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة.