خسائر كبيرة لقوات "التحالف العربي" في الساحل الغربي لليمن

جهينة نيوز

هاجم مسلحو جماعة "أنصار الله" اليوم السبت مواقع لقوات التحالف العسكري العربي في منطقة الجريبات بجبهة الكيلو 16 بالساحل الغربي لليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عن مصدر عسكري تأكيده أن الهجوم أسفر عن وقوع خسائر وصفها بـ "الجسيمة" في الأفراد والمعدات.

كما ذكرت القناة أن وحدة الهندسة العسكرية لدى الجيش واللجان الشعبية قد دمرت، أمس الجمعة، جرافة عسكرية للتحالف وأعطبت طقما لهم بعبوات ناسفة خلال مواجهات جنوب كيلو16 بالساحل الغربي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.