الجيش يصد محاولات تسلل ارهابيين باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

احبط الجيش بالوسائط النارية المناسبة محاولة تسلل مجموعة إرهابية من قرية حصرايا باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في قرية تل ملح بريف محردة الشمالي وأوقعت بين افرادها قتلى ومصابين.

وخاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” هاجمت الليلة الماضية النقاط العسكرية المتمركزة على محور حاجزي زلين والزلاقيات بريف حماة الشمالي.

وانتهت الاشتباكات بافشال الهجوم الإرهابي بعد مقتل العديد من أفراد المجموعات الإرهابية واجبار من تبقى منهم على الفرار تاركين بعضا من أسلحتهم وعتادهم.

وقضت وحدة من الجيش أمس على عدد من إرهابيي ما يسمى “كتائب العزة” في كمين محكم على محور الزلاقيات بريف حماة الشمالي وذلك ردا على اعتداءاتهم على نقطة عسكرية على المحور ذاته بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

إلى ذلك أقر ما يسمى “كتائب العزة” الإرهابي عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل 23 من إرهابييه من بينهم القائد العسكري راضي رجوب وإصابة آخرين بجروح فى الكمين المحكم الذي نفذته وحدة من الجيش على محور الزلاقيات بريف حماة الشمالي.

سانا