ديزني تحتفل بمرور 90 عاماً على ولادة "ميكي ماوس"

جهينة نيوز

احتفلت شركة والت ديزني الأميركية بذكرى مرور 90 عاماً على ولادة الشخصية الكرتونية الأشهر في العالم "ميكي ماوس".

وشهد هذا الاحتفال العديد من الفعاليات الفنية والتسويقية التي نظمتها الشركة في نيويورك وأطراف أخرى في مختلف الولايات الأميركية.

وتعاون فنانون أميركيون معاصرون في إعادة رسم وتصوير الشخصية الكلاسيكية الأولى التي ظهر فيها "ميكي ماوس" عام 1928 ، في لوحات وعروض فنية مختلفة.

والجدير بالذكر أن ديزني استفادت بشكل كبير من مرور الذكرى ال90 ، فوظفت فريقها الترويجي بأقصى طاقاته لإحياء الفعالية عبر الولايات المتحدة والعالم ، في مختلف الأسواق والمسارح والساحات العامة والمعارض وخاصة في مدنها الترفيهية حول العالم.