البركة سورية يشارك في رعاية فرق الجامعات السورية المتأهل للمسابقة البرمجية العربية بمصر

جهينة نيوز

لان المساهمة في تطوير المعرفة العلمية تعتبر من أهم نشاطات برنامج البركة للمسؤولية الاجتماعية ، قام بنك البركة برعاية البعثة السورية المشتركة في المسابقة البرمجية لطلاب الجامعات على المستوى العربي و التي ستقام في شرم الشيخ بين 9 و 13 تشرين الثاني

حيث يشارك 19 فريقا سوريا (كل فريق مكون من 4 اشخاص) من الجامعة السورية الافتراضية وجامعة دمشق والمعهد العالي للبحوث وجامعة البعث وجامعة تشرين وجامعة حلب والجامعة العربية الدولية وهيئة التميز والابداع بالاضافة إلى 15 عضوا سوريا مشارك بالتحكيم والتنظيم وفي الفريق الاعلامي للمسابقة العربية

وقد صرح الدكتور جعفر الخير عميد كلية الهندسة المعلوماتية ومدير المسابقة البرمجية السورية: ان الفرق السورية عبر ثمان سنوات من المشاركة في المسابقة العربية أثبتت قدرتها على المنافسة، حيث تتميز المشاركة السورية بتعدد الجامعات القادرة على المنافسة على قمة المسابقة وأعتقد أنه سيكون لنا نصيب جيد من الفرق العشرة الأولى هذا العام على المستوى العربي.

وأشار الدكتور جعفر إلى أن المحافظة على مستوى النتائج والتفوق السوري خلال سنوات الأزمة دليل صحة الجامعات السورية وقدرة طلابها على المنافسة وإثبات التفوق على المستوى العربي والإقليمي.

ومن ناحيته صرح الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: لقد اثبت الشباب السوري انه يملك من العزيمة و الإصرار ما يؤهله لأن يصل من خلال علمه وتفوقه لاهم المحافل العربية منها و حتى العالمية، وواجبنا أن نساعد في تمهيد الطريق ليثبتوا قدراتهم

واستطرد قائلا : نأمل للفرق السورية أن تكون علامة مميزة في هذا المحفل وان تؤكد أن لديهم عزيمة لم تستطع سنوات الأزمة من النيل منها.

يذكر أن المسابقة العربية يشارك بها فرقا من 11 دولة عربية (سوريا ،لبنان، الاردن ، فلسطين ،مصر ، الكويت السعودية ،تونس ،المغرب ،الجزائر ،سلطنة عمان) والمتأهلون منها سيشاركون في المسابقة العالمية التي ستكون في البرتغال -بورتو-