جورج وسوف يكشف عن وصيته من القاهرة ويداعب معجبة على المسرح!

جهينة نيوز

أحيا المطرب السوري جورج وسوف أحدث حفلاته الغنائية مساء أمس الجمة على مسرح البروج التابع لفرع ساقية الصاوي الجديد بمصر الجديدة.

وشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهور وسوف الملقب بـ"سلطان الطرب"، من مختلف المراحل العمرية، والذي تغنى فيه بمجموعة مختارة من أشهر أغنياته، منها "كلام الناس" و"يا قمر" و"طبيب جراح" و"حد ينسى قلبه" و"أنا آسف".

وكشف جورج وسوف خلال الحفل عن وصيته، بعدما دعا أحد مواهب برنامج "ذا فويس كيدز"، ويدعى خالد الفايد، للصعود على المسرح معه، وقال عنه للجمهور: "مستقبله كبير لإن صوته بيأخد العقل، خلو بالكم منه وهذه وصيتي بعد رحيلي"، وفقا لموقع "24" الإماراتي.

وكان خالد الفايد غنى لجورج وسوف في برنامج "ذا فويس كيدز" أغنيته الطويلة "سهرت الليل"، في أحدث مواسمه الذي عرض في يناير/كانون الثاني، والتي كانت سببا في تنازع كل من أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الثلاثة، على ضمه لفريقه.

وعلى الجانب الآخر، تلقى جورج وسوف في حفل ساقية الصاوي، باقة من الورود من إحدى معجباته، التي سمح لها بالصعود على المسرح، وقامت بتقبيله، فمازحها بضربها على رأسها بالورود، قبل أن تتركه سعيدة وتهبط من المسرح.

ووصل جورج وسوف مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، لإحياء حفله على مسرح البروج التابع لساقية الصاوي، وكان في استقباله رابطة محبيه في مصر، الذين استقبلوه بالورود والهتاف له "نورت مصر يا ملك"، وأهدى وسوف رئيس رابطة محبيه "الفوطة" الخاصة به، بناء على طلبه.