تأجيل نهائي كأس الملك السعودي للتنس بسبب اصابة نادال

جهينة نيوز

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، عن تأجيل نهائي كأس الملك سلمان للتنس، والمقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن قرار التأجيل يعود إلى إصابة نجم التنس الإسباني، رافاييال نادال، في مشاركته الأخيرة، ما تعذر عليه المشاركة في نهائي البطولة أمام منافسة نوفاك دجوكوفيتش.

وأضافت بأنه سيتم تحديد الإعلان عن موعد إقامة المباراة بمشاركة النجمين الكبيرين في وقت لاحق.

​وكان رفاييل نادال، قال في مؤتمر صحفي بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، إنه تأثر لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بأسنطبول في الـ2 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد نادال أنه سيتريث قبل اتخاذه القرار النهائي بخصوص إلغاء هذا اللقاء من عدمه، وذلك وفقا لـ"فرانس 24".

وقال النجم الإسباني، "أنا على دراية بما حدث في السعودية، لكن التزمت قبل عام بأن ألعب هناك، فريقي يتحدث مع السعوديين حاليا ويرصد الأمور".

وأضاف: "من المؤسف أن تحدث أمور مثل هذه ويفقد صحفي حياته، أدرك أن أمرا سيئا حدث هناك، ونحن نراقب تطورات الحادث على أمل أن تتضح الأمور عما قريب".

ومن المقرر أن يلتقي الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا في التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، في مباراة استعراضية بالسعودية، وستقام المباراة بين اللاعبين المخضرمين في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في الـ22 من ديسمبر/كانون الأول.