البدء بصرف تعويضات الأضرار لأكثر من 13 ألف مزارع في اللاذقية والزيتون خارج التعويض!

جهينة نيوز

سيبدأ المصرف الزراعي في محافظة اللاذقية يوم الأحد بصرف تعويضات الأضرار الحاصلة على الإنتاج الزراعي في محافظة اللاذقية، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول والبرد التي حصلت في شهر أيار من هذا العام، كما قال المهندس ميلاد عيسى مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في اللاذقية.

وبيّن المهندس زاهر تويتة رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية أن عدد المستفيدين من أضرار موجة البرد والمطر وصل إلى /١٣٥٥١/ مزارعاً، موزعين حسب أضرار كل منطقة، حيث استفاد منها /٩٤٧٢/ مزارعاً من الحفة، و/١٤٩٠/ مزارعاً من القرداحة، و /٥٧/ مزارعاً من منطقة اللاذقية، و/٢٥٣٢/ مزارعاً من جبلة، وإجمالي المبلغ يقارب /٤٥١/ مليون ليرة سورية، علماً أن المساحة الإجمالية المزروعة في منطقة الحفة /٣٤١٢٩/ دونماً المتضرر منها /٢٦٩٨٧/ دونماً، وفي منطقة القرداحة المساحة المزروعة /٢٤٦٨/ دونماً المتضرر منها /٢٤٠٢/، أما في منطقة جبلة فالمساحة المزروعة تقارب /٥٣٥٥/ المتضرر منها يقارب /٤٢٥٩/، وفي منطقة اللاذقية المساحة المزروعة /٤٨/، المتضرر منها /٤٨/.

و بالنسبة لمحصول الزيتون الذي لم يشمل بالتعويض أشار رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية إلى أن سبب عدم شموله هو أن نسبة الضرر أقل من ٥٠% على الإنتاج، وتالياً غير مستوفية لشروط التعويض حسب التعليمات النافذة لعمل صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية، ونوه م. تويتة بأنه تم تعديل نسب التعويض بالقرار رقم ١٦١/ ت تاريخ ٢/٩/٢٠١٨ الصادر عن وزارة الزراعة، حيث تضاعفت نسب التعويض عما كانت عليه سابقاً وهي (٥ و 7.5 و١٠) في المئة، لتصبح على ثلاث شرائح، تُعطي الأولى منها تعويضاً نسبته ١٠% من إجمالي تكلفة الإنتاج المعتمدة على وحدة المساحة المتضررة للمزارع الذي تضرر إنتاجه بنسبة تتجاوز ٥٠% وحتى ٦٩%، الشريحة الثانية تمنح ١٥% من إجمالي تكلفة الإنتاج المعتمدة على وحدة المساحة المتضررة للمزارع الذي تضرر إنتاجه بنسبة تتجاوز ٧٠ وحتى ٨٩%، أما الشريحة الثالثة فتمنح ٢٠% من إجمالي تكلفة الإنتاج المعتمدة على وحدة المساحة المتضررة للمزارع الذي تضرر إنتاجه بنسبة تتجاوز ٩٠ وحتى ١٠٠%. في حين لفت مدير المصرف الزراعي في اللاذقية إلى أن حصة فلاحي منطقة الحفة تقارب/٣٢٨/ مليوناً ومئتي ألف ليرة من المبلغ، للتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم التفاح والخوخ والإجاص والكرز والجوز والدراق والقمح والتبغ لديهم، بينما حصة فلاحي منطقة جبلة /78.3/ مليون ليرة سورية، في حين حصة فلاحي منطقة القرداحة تقارب/٤٤/ مليون ليرة سورية، وحصة فلاحي منطقة اللاذقية /٥٥٠/ ألف ليرة سورية.

وأشار عيسى إلى أن المصرف بدأ بتمويل أسمدة أشجار الحمضيات من بداية الشهر، علماً أنه سيتم تمويل أسمدة أشجار الزيتون بداية شهر كانون الأول من هذا العام، وأن الأسمدة بكل أنواعها متوفرة في كل فروع المحافظة.