شرطة استراليا: منفذ هجوم ملبورن استلهم نهج "داعش"

جهينة نيوز

قالت الشرطة اليوم السبت إن الرجل الاسترالي الذي أشعل النار في شاحنة تحمل إسطوانات الغاز في وسط ملبورن وقتل شخصا طعنا استلهم نهج تنظيم "داعش" لكن لا توجد صلات مباشرة له مع التنظيم الإرهابي.

وحددت الشرطة هوية المهاجم وقالت إنه صومالي المولد، ويدعى حسن خليف شير علي (30 عاما)، لافتة إلى أنه أصبح متطرفا واستلهم نهج التنظيم الإرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال نائب مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية، إيان مكارتني، القول "أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه استلهم نهج التنظيم، أصبح متطرفا".

وأضاف "نحن لا نقول إن هناك صلة مباشرة، نحن نقول إن الأمر كان مستلهما".

وكان هجوم أمس قد بدأ عندما طعن المنفذ المارة ومهاجمة الشرطة بينما كانت شاحنته التي تحمل إسطوانات الغاز تحترق في شارع بيرك المزدحم.

ولم تنفجر الإسطوانات وتم إخماد النيران في غضون عشر دقائق وفي هذا الوقت كان الهجوم انتهى لكن المهاجم كان قتل رجلا طعنا. وأطلقت الشرطة النار على المنفذ ومات في المستشفى.