إطلالات غير موفقة للفنانات في حفل كارتييه‬

جهينة نيوز

أقامت دار "كارتييه" حفلاً في إمارة دبي ، دعت إليه كل الفنانات ليصبح منصة تبرز أحدث صيحات الموضة.

فأطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان الهودي من توقيع المصمم نيكولا جبران ، ولكنها تعتبر إطلالة مكررة لدياب.

أما ياسمين صبري فطغت البساطة على فستانها الأبيض ، مع اعتمادها ستايل الشعر المبلل ، لكنها واجهت بعض الانتقادات التي شبهت فستانها بالملابس الداخلية لشدة بياضها.

بينما اختارت الفنانة المصرية مي عمر فستانها الذي كان قصير بشكل مبالغ فيه من علامة Attico ، بإشراف خبيرة ستايل المشاهير ياسمين عيسى.

ونذكر من حضور الحفل الإعلامية شهد بلان ، المذيعة الإماراتية رؤى الصبان ، الفاشنيستا العراقية ديمة الأسدي ، وعدد كبير من الفاشنيستات.