النفط الأمريكي يسجل خسائر غير مسبوقة منذ 34 عاماً

جهينة نيوز

انخفضت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم امس الجمعة مع ارتفاع المعروض العالمي وتخوف المستثمرين من أن يتباطأ الطلب على النفط، وسجل الخام الأمريكي أطول موجة من الخسائر اليومية منذ عام 1984.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت عن 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أبريل نيسان، وهبط نحو 20 بالمئة منذ وصوله لأعلى مستوى في أربع سنوات في بداية أكتوبر تشرين الأول.

وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6 بالمئة على مدى الأسبوع وأكثر من 15 بالمئة هذا الربع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم العاشر على التوالي، في أطول موجة خسائر من نوعها منذ يوليو تموز 1984، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وهبطت عقود الخام الأمريكي 48 سنتا أو 0.8 بالمئة لتنهي الجلسة عند 60.19 دولار للبرميل، بعدما نزلت عن 60 دولارا للبرميل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.

وكانت عقود الخام الأمريكي بلغت 59.26 دولار للأوقية، بما يمثل انخفاضا قدره 1.14 دولار ويقل أكثر من 22 بالمئة عن مستوى الذروة التي بلغتها في أكتوبر تشرين الأول.

سبوتنيك