الولايات المتحدة: لا نريد حربا باردة مع الصين

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول في حرب باردة مع الصين.

وقال مايك بومبيو على هامش اللقاء الذي انعقد بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن " الولايات المتحدة لا تريد اتباع سياسة عدائية ولا تريد الدخول في حرب باردة مع الصين".

وأضاف بومبيو " كل ما نريده أن تتصرف الصين بمسؤولية وذلك لتحقيق الأمن والإزدهار للبلدين".

ومن جهة أخرى أعرب بومبيو عن أمله أن تساند الصين سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران من خلال تطبيق العقوبات ضدها.

كما أشار بومبيو أن خفض العائدات النفطية لإيران سيكون الهدف الرئيسي لمحاربة إيران.

سبوتنيك