الدفاع الروسية: 6 شهداء سوريين و5 جرحى جراء قصف المسلحين حلب وحماة واللاذقية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت استشهاد ستة جنود وجرح خمسة أخرين في صفوف الجنود السوريين جراء قصف على محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وقالت الوزارة في بيان: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 9 حالات إطلاق نار، 4 في حماة، وخرقا واحدا في اللاذقية، و4 في حلب، مما أدي إلى استشهاد ستة جنود وجرح خمسة أخرين في صفوف الجنود السوريين".

وأشار البيان إلى أن "الجانب التركي لم يسجل أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

وخلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولم يتم تقديم أي مساعدات إنسانية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.