البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا جراء الحرائق

جهينة نيوز

قال البيت الأبيض في واشنطن اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا جراء الحرائق التي امتدت بسرعة في المنطقة.

وأشار البيت الأبيض الى ان ترامب أعطى تعليمات مباشرة لتقديم مساعدات فدرالية للسلطات المحلية التي بدورها يجب أن تساعد الضحايا.

ومن جهة أخرى أفادت السلطات المحلية في شمال ولاية كاليفورنيا أنه تم اكتشاف أربع جثث في حرائق الغابات، وبذلك ارتفع عدد الإجمالي للقتلى إلى تسعة أشخاص بحسب السلطات المحلية ولجان الطوارئ العامة في الولاية.

يذكر أن حريقا هائلا شب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بدا كإعصار يلتهم الغابات من شدة قوته، راح ضحيته عشرات الأشخاص.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، اندلع الحريق في مناطق سكنية واشتعلت النيران في المستشفيات والمدارس والمباني والسيارات، أدى إلى تدمير آلاف المنازل، وإجبار عشرات الآلاف على الإخلاء.

سبوتنيك