امريكا تتوقف عن تزويد طائرات "التحالف العربي" بالوقود!

جهينة نيوز

صرح مصدر مسؤول اليوم السبت بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويد طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، بالوقود في السماء.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها، بأن ممثلو الحزبين طالبوا بمثل هذه الإجراءات على خلفية الانتقادات المتزايدة لأفعال المملكة العربية السعودية في اليمن.

ووفقا لتوقعات المصادر، فإنه يمكن الإعلان عن القرار رسميا في الأيام المقبلة. وإن هذه الخطوة ترجع جزئياً إلى تحسين قدرة القوات الجوية السعودية على إعادة التزود بالوقود من تلقاء نفسها.

وصرح ممثل عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، للصحيفة، بأن: "المفاوضات جارية مع الشركاء، ولكن ليس لدينا ما نعلنه حتى الآن".

وفي السياق ذاته، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم السبت، في بيان إن التحالف طلب من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته بالوقود في اليمن.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخرا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

وأضاف البيان "في ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جوا في العمليات الجارية في اليمن".

هذا ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.