ارتفاع عدد وفيات سيول الأردن إلى 9 أشخاص

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم السبت عن أرتفاع عدد الوفيات جراء السيول إلى 9 حالات من بينهم غطاس دفاع مدني كان من ضمن 35 غطاس موجودين في الميدان يقومون بعمليات الإنقاذ.

وجاء علي الموقع الرسمي للحكومة الأردنية: "ارتفع عدد الوفيات إلى 9 من بينهم غطاس دفاع مدني كان من ضمن 35 غطاس موجودين في الميدان يقومون بعمليات الإنقاذ".

مضيفا: "هناك 9 إصابات تم تحويلها إلى أكثر من مستشفى، والأشخاص الذين تم إنقاذهم وإخراجهم وعادوا إلى منازلهم عددهم يفوق الآلاف".

هذا وتم في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، إجلاء السياح من المناطق السياحية الواقعة جنوب الأردن، كما وأعلنت الحكومة عن وجود غرف عمليات في عدد من المحافظات حتى يتم تنفيذ كافة القرارات التي تم اتخاذها اليوم بالتعاون من المحافظين ورؤساء المجالس البلدية ورؤساء المجالس المركزية والمحلية.

وأعلنت الحكومة الأردنية أن "الجهود ما زالت مستمرة وقوات الدرك والأمن العام والقوات المسلحة ما زالت في الميدان تواصل عمليات الإنقاذ".

ودعت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار الغد، مطالبة قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى إخلاء منازلهم جراء ذلك، مضيفة أن عمليات الإخلاء ستتم بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني.

ونبّهت الوزيرة الأردنية، في بيان صادر عن مكتبها يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة وتحديدا بعد منتصف هذه الليلة ويوم غد بسبب غزارة سقوط الأمطار، والتحذير من تشكل السيول.