إغلاق 2100 منشأة تجارية وإحالة 432 تاجراً إلى القضاء موجوداً!

جهينة نيوز

أكد المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال حديثه لـ«تشرين» أن الضبوط التموينية تركزت معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية، والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة، حيث وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات (الرقة – ادلب – دير الزور) حوالي 26 ألف ضبط منها 11 ألف ضبط مخالفة لعدم الاعلان عن الاسعار و5500 لعدم إبراز الفواتير و1163 ضبط مخالفة مواد منتهية الصلاحية وأكثر من 1700 ضبط بسبب الاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة ناهيك بالمخالفات الأخرى المتعلقة بالامتناع عن البيع , والبيع بسعر زائد وبدل الخدمات والغش في البضاعة ذاتها.

وأضاف شعيب: إن التركيز على نوعية المخالفات لضبط المخالفات التي تتم على السلع الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن لذلك تم سحب ما يقارب 9000 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها للمواصفات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه، علماً أن مجموع الضبوط العدلية المنظمة وعدد ضبوط العينات المسحوبة حوالي 34 ألف ضبط، نتج عنها اغلاق 2100 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق، وإحالة أكثر من 432 تاجراً إلى القضاء موجوداً أيضا لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وممارستهم أعمال الغش والتدليس وارتكابهم مخالفات جسيمة بحق المواطنين.

وبالتالي، هذا الإنجاز سجلته دوريات حماية المستهلك في المحافظات من خلال تسيير حوالي 26 ألف دورية على مدار 24 ساعة، تشمل دوريات متخصصة ونوعية في العمل إضافة الى النشاط اليومي.

وقد أكد شعيب أهمية المصالحات والتسويات التي تتم على المخالفات التموينية في المديريات من حيث السرعة في المعالجة من جهة والقيمة المالية التي يتم تحصيلها للخزينة، من جهة أخرى حيث قدرت القيمة الاجمالية للتسويات بحدود 400 مليون ليرة خلال الفترة الفائتة من العام الحالي، هذا فقط في المديريات في حين بلغ عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها أكثر من 15.6 ألف ضبط.