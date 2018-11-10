أبراج يوم السبت 2018/11/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم11/10: لطيف، متوازن، لبق، قلبك طيب، قوي الملاحظة،حنون،منفتح،حازم الرأي في عملك ،الأيام القادمة تحصد نجاح على مستوى العمل سفر ورحلات مقابلة أشخاص جدد، تحقق الأفضل ماديا واجتماعيا ومهنيا الفرص أمامك، للبعض اضطراب صحي،للبعض قلق ومشاكل مع الشريك.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:تنشط بسفر واتصالات لأماكن بعيدة تقوم بمقابلة وتجتاز امتحان لا تستسلم أعد محاولة وثابر حتى تصل إلى أهدافك الحظ إلى جانبك، للبعض تقوم برحلة أو تشارك باحتفال، للبعض تناقش موضوع وتطلع على أوراق وقوانين وتستقبل زوار.

برج الثور:تعيد تنظيم أمورك المالية المشتركة فرص متاحة لمكسب مصدره الشراكة أو تعويض تناقش مواضيع مهمة تعيش امتحانات صعبة عالج شؤونك الإدارية بدقة، للبعض فواتير واستحقاقات.

برج الجوزاء: تقوم بعمل مشترك توقع على عقد تأثيرات سلبية بسبب المتاعب العائلية أو المهنية انتبه من خصم أقوى منك يسبب لك انتقادات في عملك، للبعض صعوبات وتأجيل.

برج السرطان: العمل متراكم عندك يتعاون زملاء معك ابدأ باكر ونظم وقتك ولا تهمل، أشياء كثيرة قد لا تنجح بإتمامها حافظ على لباقتك وهدوئك ومارس رياضة.

برج الأسد: تزداد رغبتك بالتقرب من احبائك تعزز علاقتك معهم الفترة استثنائية ورائعة تمارس نشاط فني وأدبي الحظ يبتسم الك تهتم باستعادة موقعك تتحمس لبدء مشروع منتظر وتسمع خبر يسعدك.

برج العذراء :تهتم بأمورك المنزلية تعزز علاقتك مع أفراد عائلتك تقوم ببعض الإصلاحات تجد الحلول لمشكلة تقلق أحد أفراد عائلتك لا تفقد التوازن وثقتك بنفسك وبالأحبة.

برج الميزان: تنشط بدراسة وتجتاز امتحانات تعزز علاقاتك مع أخوة وجيران تستوعب الظروف وتتكيف معها بسهولة فترة تواصل مثمرة مع الآخرين تتمتع بنشاط ذهني لا تضيع الفرص.

برج العقرب: تحصل على فرصة مكسب مالي من عمل إضافي تعامل بدقة مع العقود والمعاملات الإدارية اقرأ تفاصيل مرتبطة بمبادرة وأشياء تجدها انتبه من زيادة في المصروف، للبعض تحصل على جائزة أو هدية .

برج القوس:القمر ببرجك تحقق إنجازات وتطور لافت لا تهمل مهماتك وتشعر باليأس أعد المحاولات حتى تستعيد موقعك وتنفذ مشاريعك.

برج الجدي: يسيطر عليك التعب تحتاج إلى الراحة حاول إنجاز ما بوسعك من عمل تواجه سوء تفاهم بسيط تتأخر معاملاتك تلغي بعض المواعيد وتبتعد عن الأجواء الصاخبة.

برج الدلو: تنشط اجتماعيا تلتقي بالأصدقاء وتتعاون معهم تلبي دعوة حضور حفل أو مناسبة تجنب التوتر وكن أكثر انفتاحا على آراء ومواقف الآخرين بادر إلى تصحيح الأخطاء واستعادة موقعك لا يناسبك البقاء وحيد.

برج الحوت:ترغب بإدخال تعديل أو تغيير على طبيعة عملك المسؤولين يقدرون جهودك لذلك لا تتهرب من مسؤوليات موكلة إليك أو أداء واجباتك استثمر جميع الفرص المتاحة وللبعض ممن يبحث عن فرصة عمل يجدها اليوم.