الصين تكشف عن سلاح بسيط و فتاك شغل الناشطين - صور

جهينة نيوز:

نجحت الصين سابقاً بصنع الراجمة 107 و التي أصبحت من أشهر الأسلحة في العالم رغم بساطتها و مداها المحدود و لكن جديدها منظومة أبسط من 107 و مدى أقل و لكن بفعالية عالية حيث أن المنظومة الجديدة مداها فقط 2 كلم و لكن يمكن للجندي الواحد حمل سبع صواريخ معه بشكل فردي ضمن منظومة "كيو ان-202" التي كشفت عنها الصين مؤخراً في معرض الأسلحة في تشوهاي.

و تناقل الناشطون بذهول صور المنظومة الصاروخية الجديدة التي تعمل من مبدأ أطلق و إنسى و قد وصفها الناشطون بالسلاح الفتاك في ساحات المعارك.

و يذكر بأن المنظومة ليست الأولى بفئتها و لكنها الأبسط و الأسهل على الاطلاق بكون طاقمها مؤلف من مقاتل وحيد.