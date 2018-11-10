أمام التلاميذ مدرّس ينتحر داخل الشعبة المدرسية

جهينة نيوز:

أقدم مدرس أميركي على الانتحار داخل أحد الصفوف خلال الدوام المدرسي في ولاية تكساس الأميركية يوم الإثنين الماضي.

في تفاصيل الجريمة، وجد أحد المدرسين في مدرسة ويسيندورف الإعدادية بمدينة روزنبيرغ، مدرس الفنون جوردن هالاني فاقدًا للوعي داخل أحد الصفوف، قبل أن يتم نقله الى المستشفى حيث تم إعلان حالة وفاته، حسب ما نشر موقع "آي بي سي".

وأكدت هيئة المدارس في تكساس، أن المدرّس قام بالانتحار داخل الصف المدرسي دون الاعلان عن طريقة الوفاة.

وعلى الفور بعد وقوع الحادثة، بقي الطلاب جالسين داخل صفوفهم حتى وصول الأهالي الذين تم إبلاغهم بوقوع الحادثة المأساوية. وأعلنت المدرسة أن مختصين اجتماعيين سيكونون جاهزين للتحدث مع الطلاب والمدرسين خلال الأسبوع بسبب تداعيات هذه الواقعة الحزينة.

الجدير بالذكر، أن هالاني لم يتجاوز الـ31 عامًا، وهو تزوج في العام 2016 بحسب ما ذكره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.