ترامب يوبخ و يستهزأ بـ صحفيّة من الـ سي ان ان

جهينة نيوز:

حصلت اليوم مناوشة كلامية جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحدى الصحفيات في شبكة "سي إن إن"، بعدما رفض ترامب الإجابة عن سؤال أغضبه.

وخلال مؤتمر صحفي عقده ترامب اليوم الجمعة أمام البيت الأبيض تطرقت مراسلة "سي إن إن"، أبي فيليب، إلى موضوع التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا في سياق استقالة وزير العدل والمدعي العام جيف سيشنز من منصبه وتعيين محله رئيس الإدارة في الوزارة ماثيو ويتاكر المعروف بانتقاده الشديد للتحقيق في "التدخل الروسي" المزعوم.

واتهم منتقدون ترامب بأنه عين ويتاكر لكونه حليفا له كي يحاول تكميم التحقيق الذي يقوده روبرت مولر المحقق الخاص حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.

وعندما سألت الصحفية ترامب عما إذا كان يريد من المدعي العام الجديد أن يعيق التحقيق، رفض ترامب الإجابة عن السؤال، وخاطب الصحفية مكررا قوله: ما هذا السؤال الغبي"!

وتابع ترامب قوله: "أراقبك عن كثب وتطرحين الكثير من الأسئلة السخيفة"، وحرك سبابته اليمنى تجاه الصحفية قبل مغادرته المكان.

ويأتي هذا الحدث بعد يومين من سحب الإدارة الأمريكية تصريح الصحفي الرئيس لشبكة "سي إن إن"، جيم أكوستا، ومنعه من دخول مجمع البيت الأبيض على خلفية مشادة كلامية حدثت بينه وبين ترامب أثناء مؤتمر صحفي حول نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس.

ووصف ترامب الصحفي بأنه "وقح وفظيع" بعد أن سأل ترامب عن العنصرية والهجرة ورفض الجلوس في انتظار رد الأخير