المخابرات المصرية أنقذت إبن سلمان من الموت

جهينة نيوز:

نقلت صحيفة "جوريزالم بوست" الإسرائيلية، عن جويل روزنبرغ، رئيس وفد الإنجيليين الأمريكيين، الذي التقى ولي عهد النظام الملكي السعودي، قوله إن بن سلمان أبلغهم عن محاولة لاغتياله.

وذكرت الصحيفة نقلا عن جويل روزنبرغ أن بن سلمان، أكد لهم أن "رئيس المخابرات المصرية جاء مؤخرا إلى الرياض، وأبلغه أن خلية إرهابية تضم مواطنين سعوديين تم القبض عليهم في شمال سيناء، كانت تخطط لاغتياله".

وكان جويل روزنبرغ قال في وقت سابق للصحيفة أن بن سلمان قال لهم إن "جمال عبد الناصر والخميني دمرا المنطقة وتسببا في مشاكل هائلة للمملكة العربية السعودية".

واستقبل ولي عهد النظام الملكي السعودي، محمد بن سلمان، الخميس الماضي وفدا من قادة المسيحيين الإنجيليين بأمريكا، ضم شخصيات مؤيدة لإسرائيل.

وترأس الوفد، جويل روزنبرغ، الخبير في مجال الاتصالات، وضم عضو الكونغرس الأمريكي السابقة، ميشيل باكمان، إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية لبعضهم علاقات وطيدة جدا مع إسرائيل