خبراء يحطمون جناح الشبح الروسية لهذه الاسباب

جهينة نيوز:

أكد الخبراء في مصنع "سوخوي" بموسكو أن طائرات "سو-57" الشبحية من الجيل الخامس اجتازت مؤخرا أصعب أنواع الاختبارات لقياس متانة هياكلها.

وأوضح الخبراء أنه في أثناء اختبارهم لبعض نماذج "سو-57" في مختبرات المصنع طبقوا ضغوطات بأوزان كبيرة على أجنحة وهياكل هذه النماذج، في محاكاة للضغوطات التي ستتعرض إليها تلك الهياكل من ضغط الهواء الكبير أثناء الطيران، وأبدت تلك الهياكل مقاومة تفوق 104 % وفقا لمعايير المتانة، الأمر الذي يؤكد على جودة إنتاجها، وقدرتها الممتازة على العمل في مختلف الظروف القتالية.

وتعليقا على الاختبارات قال رئيس مصنع سوخوي ،ألكسندر شكودا، "في حال أظهرت هياكل الطائرات قدرة على التحمل تتراوح ما بين 99 و104% وفقا لمعايير المتانة، فهذا يعني أنها ممتازة وموثوقة بما يكفي، أما هياكل سو-57 فقد أظهرت أرقاما أكبر، وأكدت أن تصميمها عملي وممتاز".

وتأتي تلك الاختبارات في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام روسية فيدوهات فريدة تظهر تحليق مقاتلات "سو-57" من مسافات قريبة جدا