زاخاروفا تطلق حملة بحث عن طفل عراقي لهذا السبب - صور

جهينة نيوز:

قبل أربع سنوات و في دونتسيك قتل المصور الروسي الشهير الذي زار سورية سابقا اندريه ستينين و بإسمه أصبح هناك مسابقة دولية للتصوير الضوئي و من بين مئة دولة فازت صورة للمصور العراقي تيسير مهدي لطفل عراقي يلعب كرة القدم و ساقه مبتورة علماً بأن هذه الصورة قد فازت بالعديد من الجوائز الدولية و لكن لأول مرة يتم البحث عن بطل الصورة.

و خلال توزيع الجوائز قالت ماريا زاخاروفا الناطقة بإسم الخارجية الروسية تعليقاً على الصورة الفائزة يجب البحث عن بطل الصورة و إيجاده و دعوته الى روسيا كي يساعده أطبائنا المختصون بالأطراف الصناعية, و ذلك بحسب ما أفادت رئيسة مجلس إدارة RT مارغريتا سيمونيان على صفحتها على التلغرام.

و فيما يلي الصور التي فازت بالمسابقة.