نسخة محدثة من أضخم مروحية في العالم

الجمعة, 9 تشرين الثاني 2018 الساعة 20:01 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

نسخة محدثة من أضخم مروحية في العالم

جهينة نيوز:

أفادت قناة "زفيزدا" الروسية بانطلاق الاختبارات على المروحية الثقيلة المحدثة "مي 26 تي 2 في"، وذلك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وجهز الطراز المحدث لمروحية النقل الأضخم في العالم بغرفة قيادة زجاجية بمعدات مزودة بشاشات متعددة الوظائف تعرض جميع بيانات الرحلة والبيئة المحيطة بالطائرة.

وقد جرى تكييف المروحية للاستخدام في الظلام الدامس، وذلك من خلال تجهيزها بمناظير رؤية ليلية تمكن قائدها من القيام برحلات وتنفيذ عمليات الهبوط والإقلاع في ظروف رؤية صعبة. وجهزت المروحية المحدثة أيضا بقيادة آلية رقمية ونظام اتصالات جديد.

وتتسع المروحية لـ82 مظليا مجهزا بالأسلحة والعتاد أو مدرعة خفيفة, و يمكنها أيضاً نقل حمولات ثقيلة معلقة و قد شاركت في بناء أكبر أبراج التلفزيون في العالم.


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