ضحايا في الاردن و السيول تطرد آلاف السياح من البتراء الأردنية

جهينة نيوز:

قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن هطول أمطار غزيرة في منطقة ضبعة (جنوبي البلاد) أدى إلى وفاة 3 مواطنين (سيدتان وطفلة), و وكذلك وفاة مواطن في مأدبة.

و في ذات السياق أخلت السلطات الأردنية اليوم الجمعة من مدينة البتراء الأثرية 3762 سائحا إلى مناطق آمنة، بسبب السيول والفيضانات في المناطق المحيطة بالمدينة جراء أمطار غزيرة هطلت في الساعات الأخيرة.

وأكد مدير الدفاع المدني في محافظة معان سالم الصرايرة أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع العديد من الحالات التي داهمت فيها أمطار السيول المنازل، مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابات باستثناء إصابة طفلة تبلغ من العمر سنتين كادت تغرق في مياه السيول ونقلت إلى مستشفى معان الحكومي وهي في غرفة العناية المركزة وحالتها العامة سيئة.

وفي السياق، قال مفوض البنية التحتية في إقليم البتراء عبد المنعم أبو هلاله، إن السيول التي تدفقت في البتراء لم يشهدها الإقليم منذ سنوات طويلة مضت نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى تدفقها .

وأضاف أبو هلاله لصحيفة "الدستور" الأردنية أن إقليم البتراء اتخذ إجراءات استباقية من خلال تشغيل صافرات الإنذار ومخاطبة السكان المحليين الموجودين في المناطق المنخفضة الذين كانوا يقطفون أشجار الزيتون لكي يغادروا أماكنهم خوفا من مداهمة السيول لهم.

من جانبها، وجهت إدارة الإعلام التابعة للدفاع المدني الأردني نداء للسكان المحليين طلبت فيه من جميع الموجودين في المناطق المحيطة بالبتراء الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة وأماكن تشكل السيول، والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر تحسبا من مداهمة مياه الأمطار لهم.